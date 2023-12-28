محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير ميدان المندرة الجامع (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المندرة الجامع بنطاق حي ثان المنتزة، في إطار مسابقة الإسكندرية تتألق بميادينها، والذي يعد أحد أشهر ميادين شرق الإسكندرية، والذي يجاور طاحونة المندرة الأثرية، بالإضافة إلى جامع المندرة الشهير في شارع جمال عبد الناصر.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة.

زيادة المساحات الخضراء في الإسكندرية

وأوضح خلال الافتتاح أن ذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري بكافة أحياء المحافظة.

تفاصيل تطوير ميدان المندرة الجامع

ومن الجدير بالذكر؛ تم تطوير ورفع كفاءة ميدان المندرة الجامع من خلال إزالته بالكامل لتهالكه وتآكله وتم تركيب أرضيات وبناء أحواض، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية.

وكشف بيان محافظة الإسكندرية اليوم عن تفاصيل تطوير ورفع كفاءة ميدان المندرة الجامع بنطاق حي ثان المنتزة، فإنه قد جرى تركيب سور من الحديد خارج الميدان، بالتعاون مع شركة مجموعة الدار العقارية وشركة الطارق للمقاولات، وعدد من المدارس «مدرسة فيوتشر- المدرسة الأوروبية- مدرسة دريم- مدرسة بريليانس» ضمن المشاركة المجتمعية.