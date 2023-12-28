عمرو دياب يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد «مكانك»

طرح الفنان عمرو دياب ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد «مكانك»، عبر تطبيق أنغامي، احتفالا وتزامنًا مع موسم رأس السنة.

تفاصيل أول 3 أغاني في الألبوم

الأغنية الأولي تحمل اسم «بيوحشنا» من ألحان مدين، وكلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد ابراهيم، والأغنية الثانية بعنوان «سلامك وصلّي» من ألحان محمد يحيي وكلمات محمد القاياتي، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما الأغنية الثالثة بعنوان «معرفش حد بالاسم ده»، من ألحان وتوزيع أحمد ابراهيم وكلمات أيمن بهجت قمر.

عمرو دياب الأكثر استماعًا

وتصدر المطرب عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فور إعلان طرح الألبوم الجديد، وظهر بـ«لوك مختلف»، وجذب به الأنظار.

ونجح عمرو دياب في الاحتفاظ بالمركز الأول على قائمة الأكثر استماعًا لعام 2023 عبر موقع أنغامي.