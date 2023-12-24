رئيس هيئة قناة السويس: نستهدف تنمية مهارات الطلاب لمواكبة التطور التكنولوجي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن استراتيجية التطوير تمتد لتشمل إعادة تأهيل المدربين وتطوير المناهج الدراسية وإعادة تأهيل الورش والمعامل وإضافة أنشطة فنية جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، فضلا عن الاعتماد الدولي لبعض الشهادات.

وأضاف «ربيع»، خلال تفقده مراكز التدريب الفني التابعة لها «الأبرانتيه»، لرفع كفاءة الكوادر الفنية بقناة السويس، من خلال الاهتمام بجودة التعليم والتدريب المستمر بما يضمن إكساب الطلاب المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل، وبما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة النقل البحري.

تطوير الخدمات التعليمية المقدمة من خلال المدارس والمراكز التدريبية

وأكد الفريق أسامة ربيع خلال تفقده مركز التدريب الفني التابع لهيئة قناة السويس، بمحافظة بورسعيد استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة من خلال المدارس والمراكز التدريبية التابعة لها في إطار الدور الخدمي للهيئة تجاه العاملين ومسئوليتها المجتمعية بمنطقة القناة وبما يلبي الاحتياجات التنموية.

وشملت الجولة التفقدية الفصول الدراسية، ومجمع ورش المركز المتنوعة، ومعامل الكمبيوتر، وغرف الإقامة، والملاعب الرياضي، فيما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمام كبيرا بتشجيع التعليم الفني حيث تمتلك المحافظة العديد من المدارس الفنية والتي تشهد مؤخرا إقبالا متزايدا من الطلاب في ضوء تزايد المتطلبات المختلفة للقطاعات الصناعية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى التجربة الناجحة للمحافظة في مواكبة المتطلبات التكنولوجية الحديثة واحتياجات سوق العمل التي أثمرت خلال الآونة الأخيرة عن افتتاح أحدث مدرستين فنيتين وهما المدرسة التكنولوجية التطبيقية ببورسعيد ومدرسة حقل ظهر.