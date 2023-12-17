الفريق أسامة ربيع: مليار و300 مليون دولار زيادة في إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن البيان الذي أصدرته هيئة قناة السويس اليوم، جاء من أجل بعث رسالة طمأنة للعالم بأن حركة الملاحة في القناة منتظمة، مؤكدا أن الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر.

عبور 2128 سفينة من قناة السويس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ 19 نوفمبر وحتى اليوم تم عبور 2128 سفينة من قناة السويس.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، مبينا أن الحركة منتظمة، وتم عبور 77 سفينة اليوم بحمولة 4 ملايين طن.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس مستمرة في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن القناة تظل الطريق الأسرع للعبور بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح إذ تستغرق وقتا أكثر وأطول.

إيرادات القناة السويس ليست في خطر

ونوه بأن السفن التي غيرت وجهتها من قناة السويس قليلة جدا ولا تثير القلق، مشددا على أن إيرادات القناة السويس ليست في خطر، مبينا أن هناك زيادة في الإيرادات هذا العام بقيمة مليار و300 مليون دولار، وستكون إيرادات هذا العام 10 مليارات و350 مليون دولار.

وذكر أن هيئة قناة السويس أهم شريان تجاري في العالم، مؤكدا أنه لم يتم النظر إلى علم السفينة ويتم تقديم كل التسهيلات والخدمات للعبور، قائلا: «لا نميز بين السفن العابرة من القناة لأنها شريان دولي».