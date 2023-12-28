باحثة سياسية: «الاحتلال الإسرائيلي» يتبع سياسة الانتقام ضد الشعب الفلسطيني

قالت الكاتبة والباحثة السياسية تمارا حداد إنّ الإدارة الإسرائيلية لم تحقق الأهداف العسكرية والأمنية بالشكل الذي تريده الإدارة الأمريكية حتى اللحظة، إذ كانت تعتقد واشنطن أن الحرب ستنتهي خلال شهر أو شهرين، لكن لم تتصور أن الحرب ستطول أكثر من 3 أشهر، وقد تستمر أكثر من ذلك.

مواصلة الاقتحامات

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ الإدارة الإسرائيلية تريد تحقيق صورة الانتصار في قطاع غزة والضفة الغربية، لذلك فإنها تنفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية، حتى منطقة رام الله التي تعتبر هادئة نوعا ما جرى اقتحامها.

اقتحام محال الصرافة

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محال الصرافة والبنك العربي في منطقة رام الله وجنين ونابلس والخليل وغيرها، ما يؤكد أن الاحتلال يتبع سياسة الانتقام ضد الشعب الفلسطيني، ويستغل الاقتحامات والقصف الشديد للقضاء على قطاع غزة.