إسرائيل تكشف تفاصيل عملية إنقاذ «ببغاء».. أحدث الحيل لتجميل وجه الاحتلال

في كل يوم تنطلق الأصوات من داخل إسرائيل منتقدة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال مصمّما على استكمال الحرب رغم الخسائر الكبيرة في الجنود والعتاد وغيرها، لذا لجأت دولة الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن انتصارات وهمية لإسكات الرأي العام الإسرائيلي الغاضب.

إنجازات إسرائيل الوهمية

وبعد نحو 24 ساعة من إعلان إسرائيل على لسان مراسلة القناة 12 العبرية، ضبط «حذاء السنوار» في موقع ادّعت أنّه منزلا ليحيى السنوار القيادي بحركة حماس في قطاع غزة، بجوار «دبدوب» (لعبة للأطفال) ادّعت أنّه ربما كان محشوا بالأسلحة، خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن إنجاز جديد من وجهة نظره، وهو إعادة «الببغاء نابليون» إلى صاحبته.

صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أبرزت خبرا عنونته بـ«جنود الجيش يعيدون ببغاء فُقد في هجوم 7 أكتوبر إلى صاحبته»، وفسّرت الخبر بأنّ صاحبة الببغاء الذي تدعوه «نابليون»، فقدته بعد هجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر مع بداية عملية «طوفان الأقصى».

عودة الببغاء نابليون

الصحيفة الإسرائيلية، أشارت إلى أنّ جنديا إسرائيليا نجح في لمّ شمل الببغاء بصاحبته، حيث عثر عليه وأعاده إلى صاحبته التي تعمل في مجال رعاية الحيوانات في مستوطنة بئيري بغلاف غزة.

خسر جيش الاحتلال الإسرائيلي 501 جندي منذ هجوم 7 أكتوبر، بعد الإعلان عن مقتل 3 اليوم، رغم أنّ كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أنّ العدد الحقيقي أضعاف ذلك.

وتشير تقديرات صحفية إلى أنّ أعداد المصابين في جيش الاحتلال وصل إلى أكثر من 5 آلاف بينهم كثيرون مصابون بإصابات خطيرة، فيما فشلت إسرائيل في تحقيق أي من أهداف العدوان سواء القضاء على حكم حركة حماس في غزة أو قتل قادة الحركة أو استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل.