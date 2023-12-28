أول منطقة لوجستية تجارية توفر 25 ألف فرص عمل للشباب بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم بهدف توفير 25 ألف فرصة عمل للشباب

51 فدانا مساحة المشروع في البحيرة

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه سيتم افتتاح فرع إحدى الشركات بالمنطقة اللوجستية بدمنهور المقام على مساحة 51 فدانا، والمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 30 ألف متر مسطح يوم 4/1/2024 ويستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة.

ويضم المشروع عددا كبيرا من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة إنتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة

مشروعات المنطقة اللوجستية

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المشروع يأتي ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية حيث تم وضع حجر الأساس له عام 2019 مشيرة إلى أن المنطقة اللوجستية، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه ستساهم في توفير ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.