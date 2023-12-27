6 إجراءات في البحيرة لمواجهة الطقس السيئ.. منها مراجعة محولات الكهرباء

وجهت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، درجة الاستعداد القصوى، من خلال عقد غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة عن ذلك.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

ووجهت نائب المحافظ بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة، لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، من خلال الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات.

وشددت نائب المحافظ على الآتي:

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي.

- متابعة مناسيب الترع والمصارف، وتطهير الترع والمصارف، وكل المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب.

- الانتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال نشاط الرياح وسقوط الأمطار.