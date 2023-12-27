استمرار أعمال تطوير شوارع منطقة ساسون في البحيرة بتكلفة 973 ألف جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار العمل وتطوير الشوارع كافة بمدن ومراكز المحافظة، ووضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كل الميادين.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ البحيرة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة ساسون بطول 600 متر وعرض 4 أمتار وبتكلفة 973 ألف جنيه، رافقها خلالها علي زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية، والسيد مرعي المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي.

نقلة نوعية لشوارع البحيرة

وشددت «بلبع»، على إظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، مؤكدة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، للانتهاء من الأعمال والالتزام بكل المواصفات الفنية والاشتراطات المحدده لها.

تجهيزات مقر التأمين الصحي بالمحمودية

وتفقدت نائب محافظ البحيرة أيضًا، تجهيزات مقر التأمين الصحي بمدينة المحمودية، ليسع أكبر عدد من المواطنين من أبناء المركز، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتيسيرًا عليهم.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكل مدن ومراكز المحافظة، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل ما يعترضها من معوقات.