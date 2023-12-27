انطلاق القوافل التعليمية في البحيرة.. «تستمر حتى 29 ديسمبر»

انطلقت اليوم القوافل التعليمية المجانية في المراجعات النهائية للشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتي بدأت فعالياتها اعتبارا من صباح اليوم بمركزي دمنهور وأبو حمص وتستمر حتى 29 ديسمبر الجاري.

إقبال كبير على القوافل التعليمية في البحيرة

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن القوافل التعليمية أن القوافل التعليمية إقبالاً متزايداً منذ الصباح الباكر من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي للاستفادة من القافلة التعليمية المجانية.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن القوافل الطبية تضم نخبة من أفضل معلمي وزارة التربية والتعليم والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمي البرامج التعليمية لتقديم خدمة تعليمية مجانية في المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية بالبحيرة.

كما تساعد القوافل على تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وتدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها وتهيئتهم على أجواء الامتحانات وذلك وسط بيئة تعليمية مناسبة.

إعداد وتجهيز المجمع الثقافي بدمنهور ومركز شباب مدينة أبو حمص

وأشار «الديب» إلى أنه تم إعداد وتجهيز المجمع الثقافي بدمنهور ومركز شباب مدينة أبو حمص كمقرات لإلقاء المحاضرات، مشيرا أنه تم هيئة الأجواء المناسبة لتمكين جميع الطلاب من الاستفادة القصوى من القافلة ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عليها ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

ومن جهتها ناشدت الدكتورة نهال بلبع جميع الطلبة والطالبات بضرورة الاستفادة من هذا المشروع القومي مع ضرورة الالتزام والتحلي بالانضباط والهدوء والجدية داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق الاستفادة والنتائج المرجوة.