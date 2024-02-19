كيفية الاستفادة من مبادرة «حياة كريمة».. إليك المستندات المطلوبة

يرغب عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية في الاستفادة من خدمات حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف والمناطق العشوائية وتوفير حياة كريم، وتستهدف أكثر من 60 مليون مواطن في 4500 قرية ومدينة.

كيفية الاستفادة من مبادرة حياة كريمة

وأعلنت الوحدات المحلية المقرر بها مبادرة حياة كريمة، تلقي طلبات الأهالي لتطوير منازلهم، وذلك بعد توفر عدد من الشروط، ولذلك نوضح كيفية الاستفادة من مبادرة حياة كريمة، بعد استيفاء الشروط التالية:

- تقديم الأوراق التي تثبت ملكيتهم للمنزل.

- ملء استمارة خاصة بالمبادرة يطلب فيها تجديد وتطوير منزله.

- معاينة من الإدارة الهندسية بمجلس القرية؛ للوقوف على أحقية المنزل للتطوير من عدمه.

- أن يكون المتقدم من سكان القرية أو المدينة التي ينفذ المشروع فيها.

- أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للخدمات الاجتماعية، مثل الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

مجالات عمل المبادرة

تركز مبادرة حياة كريمة على مجالات التنمية المختلفة، وهي كالتالي:

البنية التحتية

تستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية في القرى والمناطق العشوائية، من خلال إنشاء وتطوير الطرق والمواصلات والصرف الصحي والكهرباء والمياه.

الخدمات الاجتماعية

تستهدف المبادرة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، من خلال إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الاجتماعية.

التنمية الاقتصادية

تستهدف المبادرة توفير فرص عمل للمواطنين، من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتأهيل المهني.

خطوات الاستفادة من المبادرة

تختلف خطوات الاستفادة من المبادرة حسب مجال العمل الذي يرغب المتقدم في الاستفادة منه، ولكن هناك بعض الخطوات العامة التي تُتبع في جميع الحالات، وهي كالتالي:

التوجه إلى الوحدة المحلية أو المكتب المختص في المحافظة التي يرغب المتقدم في الاستفادة من المبادرة فيها.

تقديم المستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من المؤهل الدراسي (إن وجد).

صورة من عقد الزواج (إن وجد).

صورة من شهادات ميلاد الأطفال (إن وجد).

شهادة حسن سير وسلوك من قسم الشرطة التابع له محل الإقامة.

انتظار الموافقة على الطلب من قبل الجهة المختصة.

في حالة الموافقة، يتم تنفيذ المشروع أو تقديم الخدمة حسب المجال الذي يرغب المتقدم في الاستفادة منه.

الجهات المسؤولة عن المبادرة

تُشرف على تنفيذ مبادرة حياة كريمة مجموعة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وهي كالتالي:

- الرئاسة العامة للمشروعات الإنتاجية والخدمية المتكاملة (الشركة القابضة للصناعات الغذائية).

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة الصناعة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.