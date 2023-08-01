لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني تناقش مساواة القرى بالمدن في الخدمات

أوصى طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن يتم الاستفادة من التوصيات والمقترحات التي تم طرحها، خلال جلسات لجنة العدالة الاجتماعية، في وضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، تتضمن تشريعات وسياسات وأنشطة تضمن تحقيق العدالة.

تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين القرى والمدن

وأضاف عبد القوي، خلال كلمته في الجلسة الثانية من لجنة العدالة الاجتماعية، ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أنه يتم تحديد خطة سنوية من عام 2024 إلى 2030، لتحديد كل ما يمكن أن يحدث في كل عام، مع نشر ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وقال عبد القوي، إن الدولة اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الماضية، لا يستطيع أحد أن ينكرها، لاسيما أنه كان يوجد يأس من تحقيق العدالة بين القرى والمدن، لاسيما أن دخول الصرف الصحي في القرى كان حلما بالنسبة للأرياف.

وأشار إلى وجود خطة لتحقيق التكافؤ في 1500 قرية سنويا، من خلال تزويدها بجميع الخدمات المقدمة في المدن، مع وجود خطة لتغطية الجمهورية خلال 3 سنوات لتصبح جميع القرى بها جميع الخدمات التي تتمتع بهاه من المدن، وهذا يعتبر تكافؤ الفرص، فضلا عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.