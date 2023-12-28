محافظ أسوان يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قريتي الكاجوط والكفور

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمجموعة من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قريتي الكاجوج والكفور بمركز ومدينة كوم أمبو شمال المحافظة.

ولاقت الزيارة استحسان سكان مركز كوم أمبو، الذين أبدوا سعادتهم وتقديرهم للإنجازات التي تحققت في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثهم مع اللواء أشرف عطية واللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، وشوقي مصطفى، رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى مسئولي القيادات التنفيذية.

وتضمنت الجولة الميدانية استجابة المحافظ لمجموعة من مطالب وشكاوى المواطنين في مؤتمر جماهيري عُقد خصيصًا لهذا الغرض، حيث أمر المسئولين في مختلف الجهات بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.

وبعد الاستماع إلى شرح من المختصين في المشروعات التي تمت زيارتها، أصدر المحافظ توجيهاته للمسئولين بتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها تجريبيًا، مع تطوير وتدريب الكوادر البشرية المعنية عبر برامج تدريبية متقدمة لتحسين جودة الخدمات العامة.

في وقت سابق أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود الدولة المصرية في انشاء المنطقة الصناعية بالمحافظة على مساحة 200 فدان مؤكدا أنها ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب الأسواني.