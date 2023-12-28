«حماة الوطن»: حياة كريمة حسّنت الهوية البصرية للريف المصري

قال الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن حياة كريمة لم تكن مجرد مشروعًا تنمويا للدولة المصرية، ولكنها كانت باعثا على الاهتمام بالمواطن المصري، وكرامة عيشه في وطنه، وهو ما ظهر في طبيعة شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبيعة حديثه عن أن المواطن بالنسبة له يحتل مكانة هامة، وهذه المكانة ليست مجرد مكانة أو دعمًا ماديا أو دفعا إنسانيا، ولكن الأمر أكبر من ذلك.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الترجمة كانت في حياة كريمة، منذ بداية حصر القرى الأكثر فقرًا، ثم المراحل الثلاثة لحياة كريمة، وحصر القرى الأقل فقرًا وغيرها من الجهود، مشيرًا إلى أن الأمر كان مدروسًا بعناية ودقة شديدة، حيث إن كل ملفات البنية التحتية وقرى مصر والريف الذي أهمل طويلا، تم فتحها، من الاتصالات إلى تكنولوجيا الزراعة، وحصر الأراضي الزراعية، إلى منع البناء على الأراضي، وتوسيع الرقعة الزراعية، فضلا عن إمداد أهالي كريمة بالمشروعات متناهية الصغر، وغيرها.

وأشار إلى أن كل هذه الجهود كان أمر منتظر منذ وقت طويل، أن مصر كدولة زراعية وسمعتها الزراعية الكبيرة على مر آلاف السنين، كان يجب أن تستمر، وأنه في عقد ما من الزمان قلت هذه السمعة، واختفى القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالمية، وكذلك بعض المزروعات والتقاوي المصرية، وأصبح جزأ من حياة كريمة هو إعادة بعث الحياة الزراعية للفلاح المصري، وإمداده بكل خدمات الدولة، وربطه بالتحول الرقمي للدولة، من طريقة الري المرشد والاقتصادي، وتكنولوجيا الري والزراعة الحديثة، إلى وجود خدمات الحكومة الرقمية عنده من خلال البريد المصري والشبكات والأليفات البصرية داخل الريف المصري، وغيرها من الجهود.

تحسين الهوية البصرية للريف

وتابع أن الأمر في منتهى الدراسة، والذي به أصبح هناك حالة من التحول في سلوك المواطن المصري الذي رأى بعينه اهتمام الدولة به، من تبطين الترع وزيادة جدة المياه القائم عليها ري المزروعات في الريف المصري، إلى تحسين الهوية البصرية للريف المصري، مضيفًا أن حياة كريمة لم تقتصر على الريف المصري، بل هى حياة كريمة لكل بني الوطن في كل مناحيه، وهو ما امتد إلى العشوائيات والتعامل معها بحرفية شديدة من الدولة بكل أجهزتها.

ووصف أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، المبادرة الرئاسية قائلا: «نحن نتحدث عن جمهورية جديدة بفكر جديد قائم على التنمية ودراسة كل شيء ووضعه في حدوده السليمة، والحرص على استدامة كل ذلك، وأن يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن نتماشى مع الأهداف التنموية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبعيدا عن هذه الأهداف نريد أن تنهض بلدنا، وأن ما أحدثته القيادة السياسية بمشروع حياة كريمة هو النهوض الشامل بالمصريين وطبيعة الدولة لتحتل مكانتها الطبيعية بين الدول إقليميا وقاريا وعالميا».