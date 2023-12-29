دعاء في آخر جمعة من السنة الميلادية: نسألك يا الله أن تديم علينا النعم

اليوم الجمعة من الأيام التي يرجو فيها العبد إجابة الدعاء، خاصة أن هناك ساعة استجابة في هذا اليوم المبارك، ويستعرض التقرير التالي عددا من الأدعية على سبيل المثال لا الحصر في هذا اليوم المبارك، الذي يعد آخر جمعة في السنة الميلادية 2023.

دعاء في آخر جمعة من السنة الميلادية

أكد العلماء أن الدعاء مستحب في الأوقات والأحيان، ليس فقط دعاء آخر جمعة في السنة، إذ ورد في آيات كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤكد أن الدعاء ضمن أفضل العبادات، إذ يمكن للمسلم الدعاء لله عز وجل في كل وقت، وأي مناسبة، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر كالتالي في آخر جمعة من السنة: «اللهم إنها الجمعة الأخيرة من العام، اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا، وما علمنا وما لم نعلم، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم أذهب عنا في عامنا الجديد كل ألم نزل بنا في عامنا الماضي».

الدعاء عبادة مستحبة في كل وقت

- اللهم اكتب لي فرجًا قريبا وعاما سعيدا وبشرى وأملا جديدا يغير حالي إلى الأفضل.

- نسألك أن تديم علينا النعم وترزقنا شكرها وتخفف عن كل مريض يعاني اللهم تقبل دعائنا».

- أشهدك يا الله أنك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك وأنعمت علي بكرمك وجودك.

آخر جمعة في السنة

- اللهم في آخر جمعة من عام 2023، نسألك الصحة والرحمة والنجاح لكل طالب والرزق لكل محروم.

- اللهم إنا نسألك ولمن نحبهم فيك جنة بلا عذاب ولاسابقة حساب ودعاء مستجاب.

- «اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين».