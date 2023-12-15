أفضل صيغة دعاء للميت يوم الجمعة.. تٌثبته عند السؤال وتٌخفف عذاب القبر

يوم الجمعة من الأيام التي ميزها الله عز وجل، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ومُحبب إلى نفوس الأمة المُحمدية لما فيه من ساعة استجابة للدعاء، وروحانيات عالية تُميزه، وهناك عبادات كثيرة يُمكن أن يقوم بها المٌسلم في هذا اليوم المبارك، منها الدعاء.

أفضل صيغة دعاء للميت يوم الجمعة

والدعاء للميت يوم الجمعة هو أفضل ما يُقدمه المُسلم لمن فقد من أهله أو أحبته في هذا اليوم المُبارك، وهناك عدد من الأدعية التي وردت في السنة النبوية الشريفة التي يٌمكن الاستعانة بها في الدعاء للميت، أنه جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل».

أدعية قصيرة للميت يوم الجمعة

ومن الأدعية التي يُمكن الاستعانة بها في الدعاء للميت يوم الجمعة، وتُخفف عنه عذاب القبر:

«اللهم اغفر له وصل عليه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم.. اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه».

«اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم.. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه».

دعاء للميت

كما يمكن في دعاء يوم الجمعة للمتوفي ترديد: اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير.. «اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده».

«اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك.. اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا.. اللهم اجعل ذريته سترًا بينه وبين نار جهنم».