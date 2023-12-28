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عطار يطرح «طاقة وانطلاقة» عبر «يوتيوب».. الأغنية الترويجية لفيلم «شماريخ»

كتب:

أحمد حسين صوان
06:46 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
عطار

عطار

طرح المطرب الشاب عطار، أغنية جديدة بعنوان «طاقة وانطلاقة»، مساء اليوم الخميس، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي «شماريخ».

أغنية «طاقة وانطلاقة»، من ألحان عطار، وكلمات منة عدلي القيعي، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وإنتاج شركة مزيكا.

وتقول كلمات الأغنية: «‏طاقة طاقة وانطلاقة.. بيننا حاجة مش عادية.. أنا وأنت أقوى حاجة.. سوا زي النووية.. وحدك عادي لوحدي عادي.. ويا بعض حاجة تانية.. كهربا وكيميا راكبة.. سر من أسرار الدنيا.. زي الشماريخ في السما.. لونها يجنن إنما ماليانة شرار ونار.. دوسة واحدة بفرقعة.. زي البركان في الحجر.. زي البرق فقلب المطر.. لو قربنا يقوم زلزال.. ونرج الدنيا سوا».

فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.