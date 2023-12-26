رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

فيلم شماريخ يحقق 410 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
11:04 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
شماريخ

شماريخ

نجاح كبير حققه الفنان آسر ياسين بفيلمه «شماريخ»، الذي يُعرض حاليا بدور العرض، وتصدر المركز الثاني بين الأفلام الأخرى المنافسة، بحسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم شماريخ

وقال الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم شماريخ حقق أمس 410 ألف جنيه، ليتخطي إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوعين نحو 15 مليونا، ويتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه.

قصة فيلم «شماريخ»

وتدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لإجبار والده على الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

أبطال فيلم شماريخ

يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.

اقرأ المزيد:

12.4 مليون جنيه إيرادات فيلم «شماريخ» في 11 يوم عرض بالسينما

فيلم «شماريخ» يحتل المركز الأول في السينما.. حقق 732 ألف جنيه خلال يوم

فيلم «شماريخ» يتصدر شباك التذاكر بـ14 مليونا و521 ألف جنيه

605 آلاف جنيه إيرادات «شماريخ» في دور العرض خلال يوم واحد
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.