فيلم شماريخ يحقق 410 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

نجاح كبير حققه الفنان آسر ياسين بفيلمه «شماريخ»، الذي يُعرض حاليا بدور العرض، وتصدر المركز الثاني بين الأفلام الأخرى المنافسة، بحسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم شماريخ

وقال الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم شماريخ حقق أمس 410 ألف جنيه، ليتخطي إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوعين نحو 15 مليونا، ويتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه.

قصة فيلم «شماريخ»

وتدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لإجبار والده على الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

أبطال فيلم شماريخ

يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.