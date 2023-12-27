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18 مليونًا و469 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «شماريخ» لآسر ياسين بالسينما

كتب:

ضحى محمد
11:19 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
شماريخ

شماريخ

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم شماريخ للفنان الفنان آسر ياسين، حقق 18 مليونًا و469 ألف جنيه كإجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض، مشيرًا إلى تصدر المركز الثاني بين الأفلام الأخرى المنافسة، إذ حقق أمس فقط 351 ألف جنيه بدور العرض.

قصة فيلم «شماريخ»

وتدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لإجبار والده على الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

أبطال فيلم شماريخ

يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.