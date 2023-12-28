الأنبا رافائيل يترأس سهرة كيهك بالإسكندرية اليوم

يترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، مساء اليوم الخميس، سهرة كيهك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، والتي تنظمها لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، وذلك بحضور شباب وشابات كنائس الإسكندرية بدون حجز مسبق.

موعد سهرة الأنبا رافائيل في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، فإن التسبحة تبدأ في الساعة 10 مساء اليوم الخميس يعقبها القداس الإلهي الذي ينتهي 6 صباح غدا الجمعة، مؤكدين أن الحضور وفقاً لاسبقية الحضور وليس بالحجز المسبق كالمعتاد مؤخرا.

موعد الاحتراس للتناول

وأكدت لجنة الألحان واللغة القبطية بالإسكندرية، على المصلين الراغبين في التناول من الأسرار المقدسة أن يحترسون أي ينقطعون عن الأكل والشرب منذ الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ماذا تعني سهرة كيهك؟

وتعد سهرات كيهك أحد أبرز الأحداث الدينية المسيحية خلال فترة صوم عيد الميلاد المجيد الذي يصومه الأقباط في الوقت الراهن حتى 7 يناير المقبل، حيث خصصت الكنيسة القبطية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وهو الشهر الذي خصص له كتاب خاص يشمل تسابيحه.