محافظ الإسكندرية يقرر صرف مكافأة شهرية للعاملين بالحدائق المركزية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صرف مكافأة مالية شهرية للعاملين بالإدارة المركزية للحدائق المركزية بالمحافظة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة وتطوير الميادين وتواجدهم الميداني المستمر لمتابعة أعمال الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء بالحدائق والميادين حتى تظهر بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط.

محافظ الإسكندرية: المكافأة هي أقل ما يمكن تقديمه لهم

وأكد اللواء محمد الشريف، في بيان مساء اليوم، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لجميع النماذج المتميزة من عمال محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن هذه المكافأة هي أقل ما يمكن تقديمه نظرًا لما يقدمونه من جهود.

تطوير ميادين الإسكندرية

جاء ذلك على هامش افتتاح محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المندرة الجامع بحي ثان المنتزه، والمرحلة الأولى من تطوير حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي بحي وسط.

وتأتي المكافأة ضمن تشجيع المحافظة على تطوير المساحات الخضراء التي تم إطلاق مسابقة خاصة لها تحت عنوان «الإسكندرية تتألق بميادينها»، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثير التغيرات المناخية.