للوقاية من الفيروسات.. 8 فيتامينات طبيعية تٌعزز المناعة وتحافظ على الصحة

مع انتشار متحور كورونا الجديد JN1، يتخوف الكثيرون من الإصابة به أو بالفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا، ويبحث البعض عن الفيتامينات الطبيعية التي تعزز مناعة الجسم.

فيتامينات للوقاية من الفيروسات التنفسية

الدكتور محمد خالد، أخصائي المناعة والوقاية، أكد لـ«الوطن»، أن هناك 8 فيتامينات ومعادن تساعد في تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات التنفسية، يجب على الأشخاص الحرص على تناولها، وهي كالتالي:

1- فيتامين سي

يجب تناول الفواكه والأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال، الفراولة، والليمون، والفلفل الحلو.

2- فيتامين أ

فيتامين «أ» من الفيتامينات التي تعزز المناعة، حيث يتوفر في كثير من الأطعمة، كالبيض، السلمون، الزبادي، زيت السمك والكبدة، والجزر، الفلفل الأحمر، البطاطا الحلوة، والسبانخ، والكرنب.

3- فيتامين د

نقص فيتامين «د» يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، لذلك يجب الحرص على تناوله، حيث يتوفر في السلمون، التونة، وصفار البيض.

4- فيتامين ب 6

يمكِن الحصول على فيتامين «بـ 6» من الدجاج، اللحوم، وتناول الحبوب الكاملة، فضلا البطاطا والموز.

5- فيتامين هـ

يجب تناول فيتامين «هـ»، من خلال تناول اللوز، بذور دوّار الشمس، الفول السوداني، المانجو، السبانخ، والخضروات الورقية، والتوت الأسود.

المعادن المٌعززة للمناعة

هناك عددا من المعادن تعزز المناعة ويجب الحصول عليها بجانب الفيتامينات، وفق أخصائي المناعي، وهي كالتالي:

6- الزنك

يتوفر معدن الزنك في الدواجن، اللحوم، الفاصوليا، المكسرات، ومنتجات الألبان.

7- معدن السيلينيوم

يتوفر معدن السيلنيوم في المأكولات البحرية، الدواجن، البيض، اللحوم، ومنتجات الألبان.

8- معدن الحديد

يمكِن الحصول على الحديد من الكبدة، السبانخ، اللحوم الحمراء، والشوكولاتة الداكنة.

أخصائي المناعة، أكد أن المناعة هي خط الدفاع الأول للجسم تجاه الميكروبات والأجسام الغريبة التي تسبب الإصابة بالفيروسات ومتحورات كورونا، لذلك يجب تعزيزها لعدم الإصابة بفيروسات الشتاء.