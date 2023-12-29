2282 فدانا.. لماذا يلجأ مزارعو الشرقية لزراعة محصول الكتان؟

كشف المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أن المحافظة توسعت في زراعة الكتان خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المساحات المنزرعة من المحصول بلغت 2282 فدانًا، متخطية المستهدف زراعته.

وأضاف مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ"الوطن"، أن المديرية استهدفت زراعة 1491 فدانًا، مشيرًا إلى تقدم المزارعين في المساحات المنزرعة لتسجل منذ بدء الموسم نحو 2282 فدان كتان، معلقا: «المساحة المنزرعة تخطت المساحة المستهدفة وهذا مؤشر جيد لإقبال المزراعين على زراعة المحصول».

5 أشهر مدة بقاء المحصول في الحقل:

أوضح نصير أن الكتان محصول شتوي يفضل زراعته في شهر نوفمبر ويبقى في التربة الزراعية نحو 5 أشهر حتى تمام النضج، وبالتالي الحصول عليه من قِبل المزارعين وبدء التصرف فيه لبيعه للتجار، ومن ثم صناعته.

زراعة أصناف سخا وجيزة:

وأشار إلى أنه يزرع منه في الشرقية عدة أصناف جيزة 9، وجيزة 12، وجيزة 11 وسخا 3، ويزرع في تربة طينية خفيفة ويفضل زراعته خلف حصاد القطن ويجب تجنب التربة ذات الملوحة المرتفعة ويصل ارتفاع نبات الكتان لنحو 120 سنتيمتر.

40 ألف جنيه أرباح للفدان:

وأكد نصير أن الكتان محصول ربحي إذ يستطيع المزارع بعد بيع المحصول تحقيق أرباح تتخطى 40 ألف جنيه قابلة للزيادة، لافتا إلى أن تكلفة زراعة الفدان تصل لنحو 6000 جنيه، معلقا: «يجري فصل البذور عن الكتان وبهذا يكون أكثر ربحية ويدخل في صناعات عديدة».

صناعات يدخل بها الكتان:

وأشار إلى أن الكتان محصول هام إذ يدخل في صناعات عديدة أبرزها الزيوت مثل الزيت الحار، كما يدخل في صناعة الملابس والمنسوجات والأقمشة، وأيضًا في صناعة الأدوات الطبية والأخشاب، وصناعة أعلاف الماشية.