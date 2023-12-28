«الري» توجه تعليمات مهمة لجميع الإدارات بشأن موسم الزراعة الصيفي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تنفيذ الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية لتحسين أداء منظومة إدارة وتوزيع المياه، من خلال المرور على إدارات الري بالوجهين البحري والقبلي من قبل الإدارة المركزية لشؤون المياه والإدارات، استعدادا لموسم الزراعة الصيفي والخاص بتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري وتطبيق المناوبات المقررة، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه في معهد بحوث الهيدروليكا.

متابعة أعمال الصيانة

أشار الوزير إلى أهمية قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بتشكيل لجان للمرور على البوابات، ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها، وتضمين العقود الجارية وأعمال التشغيل الذاتي للبوابات ذات الحاجة للصيانة الحرجة والتي تساهم بشكل كبير فى إحكام التصرفات وحسم مشكلات إدارة وتوزيع المياه، وشدد على ضرورة إنهاء تلك الصيانات مبكرا لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي،

واستعرض الوزير في اجتماع اليوم الجهود المبذولة فى مجال صيانة المعدات التابعة للصيانات الوقائية وورش الصيانة، ورفع قدراتها الفنية والإدارية لإمكان تنفيذ المهام المنوطة بها.

ووجه الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لضمان القيام بأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة، من خلال طرح عقود سنوية مركزية يتم تقسيمها على مستوى المحافظات المختلفة، بهدف إتمام تلك الصيانات في أسرع وقت ودون أدنى تأخير.

إمرار التصرفات المائية المطلوبة

وفى مجال حوكمة أعمال تطهيرات الترع لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، وجه بقيام إدارات الري بسرعة إدخال بيانات جميع عقود التطهيرات بالإدارات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك خلال شهر من تاريخه مع قيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية.

وشدد على ربط الحوافز والمكافآت التي تصرف للإدارات المركزية للري والإدارات العامة للرى بالمحافظات بمدى التميز غير الاعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها، وفقا للمعايير المحددة.