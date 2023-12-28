«الزراعة»: تعمير سيناء كان حلما بعيد المنال.. وتحقق بإرادة سياسية قوية

قال محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنّ تعمير سيناء كان حلما بعيد المنال لكنه تحقق بإرادة سياسية قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ أكثر من 750 مليار جنيه في جميع المحاور.

أهم محاور التنمية في سيناء

وأضاف شطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «محور القطاع الزراعي كان من أهم المحاور التي تم الاهتمام بها، فقد تم البدء بإنشاء أكبر محطة معالجة صرف في العالم كله بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وأفضل مشروع في عام 2019 كان مشروع معالجة محطة المحسمة بطاقة 1.2 متر مكعب».

المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية

وتابع وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء: «كان المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية هو توفير المياه وقامت الدولة عبر دراسات استراتيجية طويلة الأمد تتميز بالاستدامة لتوفير مياه كافية لزراعة أكثر من 750 ألف فدان في سيناء، وتحديدا بالشمال والوسط، كما ضخت الدولة بالتوازي، استثمارات لعمل تجمعات تنموية متكاملة زراعية، ووفرت الدولة خدمات تعليمية ورياضية وصحية وطرق وتموين ومراكز خدمات زراعية على أعلى مستوى كنموذج رائع للتنمية الزراعية المتكاملة وغيرها».