أعلنت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة القرعة العلنية للحج والحصول على رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة السويس.

رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة السويس

ويمكن الحصول على النتيجة عبر رابط قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة السويس، حيث يتم إتاحة الكشوف الرسمية في مديرية التضامن الأسبوع المقبل بعد أن جرى إعلان نتيجة القرعة إلكترونيا اليوم بالدخول من هنا.

أوضحت وكيل وزارة التضامن في السويس، أن الذين تقدموا لحج الجمعيات 176 حاجا بمحافظة السويس تم تسجيلهم علي منظومة الحج بموسم الحج 1445 هجرية 2024 ميلادية، مضيفة أنه يمكن للمتقدمين الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج ومن ثم الدخول على الاستعلام عن رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة السويس ثم إدخال الرقم القومي وباقي البيانات والضغط على زر الاستعلام.