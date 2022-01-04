تعليم قنا تنظم ندوة «يوم من أجل الإنسانية» بالتعاون مع مديرية التضامن

نظّمت مديرية التربية والتعليم في قنا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ندوة بعنوان «يوم من أجل الإنسانية»، لأبناء مؤسسة أحمد جبره لتربية البنين، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والسيد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من تلاميذ المدارس من مختلف الإدارات التعليمية.

يوم من أجل الإنسانية في قنا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن مثل هذه الندوات والأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز جهود الأمن والتنمية والاستقرار، وتقديم الرعاية الاجتماعية، كما تساعد على غرس القيم الإنسانية السمحة في نفوس الأبناء، وتحفيز الطلاب نحو العطاء والإحساس بالآخر والتعاطف معهم، مؤكدا أن المديرية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات والندوات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الوعى والثقافة لدى النشء.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن الندوة تضمنت التأكيد على أهمية التعليم والتربية والنظافة العامة والتغذية الصحية والحفاظ على البيئة وأثر ذلك في الوقاية من الأوبئة والأمراض، مشيدا بالدور المهم الذي تقدمه المؤسسة من تربية متميزة لأبنائها ودمجهم في المجتمع.

توزيع هدايا على الأطفال

وأشار «الباز» إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحافظة بكامل أجهزتها تحت قيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالاهتمام بأبنائها، ولكونها لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم في جميع الأعياد والمناسبات، وفى الختام جرى توزيع الهدايا العينية على الأطفال المقيمين بالمؤسسة.