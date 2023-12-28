«التضامن»: تخصيص 7 آلاف و500 تأشيرة للجمعيات الأهلية في موسم الحج المقبل

أعلن أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، الاستعدادات النهائية لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج المقبل، موضحا وجود مشرف لكل 45 حاجا، وتقديم خدمات البوفية المفتوح، وتوفير «باص» مخصص للحجاج في مصر، وأخرى داخل الأراضي السعودية، فضلا عن توفير خدمات نقل الأمتعة في الأراضي السعودية.

تفويج الحجاج من الشركة المصرية للطيران

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أنه جرى التعاقد على خدمات المشاعر المقدسة، وتفويج الحجاج من الشركة المصرية للطيران، بالإضافة إلى توفير عيادات لتقديم الرعاية الصحية للحجاج، و10 واعظات وواعظين لتقديم الإرشاد والوعظ للحجاج.

7 آلاف و500 تأشيرة حج

وأشار إلى وجود 7 آلاف و500 تأشيرة حج، إذ يقتصر على من لم يؤدوا الحج سابقا، ويجرى توزيع التأشيرات وفق طلبات كل محافظة، موضحا أن إجمالي عدد المتقدمين بلغوا 23 ألفا و400، وبلغت نسبة الرجال 41%، والسيدات 59%، وأكثر المتقدمين تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة حتى 60 عاما بنسبة 61%، ومن 80 إلى 90 سنة 1%، ومن سن 60 إلى 80 نسبة ضعيفة، وتخصيص 5% لكبار السن.

وعن أكثر المحافظات المقدمة، هي: «القاهرة، والجيزة والبحيرة، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية»، موضحا أنها أكثر محافظات ستفوز بقرعة الحج.