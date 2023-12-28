تعيين أربعة رؤساء أقسام في كليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات بتعيين أربعة رؤساء مجالس أقسام بكليات الطب البيطري، التجارة، الآداب، معهد جنوب مصر للأورام.

الطب البيطري والتجارة

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس عن جامعة أسيوط أن القرارات تضمنت تجديد قيام الدكتور عمر أحمد كامل أمين الأستاذ المساعد بقسم طب الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري، بالعمل رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام، وقيام الدكتور سامح عبد السلام مصطفي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، بالعمل رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام.

كلية الآداب ومعهد الأورام

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عبد المجيد منصور الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب، رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب قيام الدكتورة شيماء حسن شعبان حسن الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الأورام، بمعهد جنوب مصر للأورام، بالعمل رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام.

وقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط التهنئة لرؤساء الأقسام الجدد بكليات الطب البيطري والتجارة والآداب ومعهد جنوب مصر للأورام متمنيا لهم النجاح في العمل والنهوض بكليات الجامعة المختلفة .