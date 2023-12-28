رئيس جامعة أسيوط: نمتلك أكبر مستشفى بيطري على مستوى الجامعات

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عما أنجز من أعمال بمستشفى الطب البيطري التابع لكلية الطب البيطري بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، وسبل تعظيم الاستفادة من دوره التعليمي والخدمي خلال الفترة المقبلة.

أكبر مستشفى تخصصي

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن المستشفى البيطري التعليمي يعتبر أكبر مستشفى متخصص على مستوى الجمهورية، حيث يشغل مساحة 9 أفدنة، ويحتوي على أكثر من 20 مبنى، ما بين عيادات خارجية، وعنابر حجز الحيوانات، وصالات تشريح، ومبان متخصصة للأقسام الإكلينيكية، ووحدة الأشعة التشخيصية، ووحدة الأحياء المائية، ويعمل من خلالها المستشفى على تقديم خدمة تعليمية متكاملة، وتقديم تدريب عملي يؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل، إلى جانب الخدمات البيطرية المتميزة التي يقدمها بالمحافظة، وبالصعيد كله، مؤكداً على استمرار إدارة الجامعة في تقديم الدعم والرعاية اللازمة لضمان سير منظومة العمل بالمستشفى بشكلٍ مثالي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات البيطرية المقدمة به وتوسيع قاعدة المستفيدين من إمكانياتها واستحداث خدمات جديدة تضاف للمستشفى.

تقديم دور مجتمعي

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم أن مستشفى الطب البيطري يمثل نموذجاً واقعياً لاستراتيجية الجامعة التي تهدف إلى تقديم دوراً مجتمعيا فاعلاً، مشيداً بما يقدمه المستشفى من خدمات بيطرية من خلال أقسامه ووحداته، التي تعمل بشكل متطور فى كافة تخصصات الطب البيطري، وتمثل انفراداً لجامعة أسيوط على مستوى الجمهورية، كما يستقبل المستشفى سنوياً أكثر من 5 الآلاف حالة مرضية من شتى أنواع الحيوانات والطيور بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تطويرها، وموجهاً بوضع تصور لتشجير المستشفى وزيادة الرقعة الخضراء المزروعة بها.

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش، أن المستشفى البيطرى يتضمن أقسام مختلفة، وصيدلية البيع الحر الملحقة بالمستشفى، ومصنع اللحوم، وبيت الحيوان، ووحدة الأشعة التشخيصية، وعنابر تدريب الكلاب، والحيوانات المستخدمة فى الأغراض البحثية ، وأحواض الاستزراع السمكي، وأماكن عمليات الولادة القيصيرية وإسطبلات الماشية، وحالات الطلائق المستخدمة فى التلقيح الصناعى.

وأكد التقرير، أن المستشفى البيطري بجامعة أسيوط، يقدم خدماته للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا داخل المحافظة من خلال مشاركته المستمرة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومى لتطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، وتم تنظيم العديد من القوافل البيطرية العلاجية التي تجوب تلك المناطق، لتقديم العلاج للحالات التي تثبت إصابتها بأي أمراض وإجراء العديد من العمليات الجراحية، وتحصين الحالات ضد مختلف الأمراض التي قد تصيبها ، وتقديم الخدمات البيطرية المجانية لمربى الدواجن والحيوانات بتلك القرى والمراكز، مما يسهم في زيادة الوعي البيطري لديهم وكذلك الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، إلى جانب تنفيذ قوافل بيطرية متكاملة للتشخيص والعلاج المجاني مع تحويل الحالات المستعصية الى المستشفى البيطري التعليمي بالجامعة.