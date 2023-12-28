محافظ أسيوط يلتقي خريجات المرحلة الرابعة من برنامج «المرأة تقود»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خريجات المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور النائب اللواء يونس الجاحر والنائب اللواء عصام عمدة والنائب اللواء علاء خيرالله أعضاء مجلس النواب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة، ونفيسة عبدالسلام مسؤول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، الشكر لخريجات البرنامج التدريبي، لمشاركتهن الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات، فضلًا عن دورهن في طرح أفكار ومبادرات مجتمعية ستُدرس وتُنفذ خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

تفعيل المشاركة المجتمعية

واستمع المحافظ إلى بعض مقترحات وأفكار الحضور والخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة في كافة القطاعات ونكثيف البرامج التدريبية للمرأة بمختلف قطاعات المحافظة التنفيذية، فضلاً عن دراسة مقترحات تطوير البنية التحتية ببعض القطاعات، خاصة المستشفيات المركزية بالمراكز، وبحث سبل التطوير استكمالًا لجهود الدولة في إنشاء المسشتفيات الجديدة وإحلال وتجديد المسشتفيات المركزية وتحويلها لمسشتفيات نموذجية، فضلًا عن تدريب العنصر البشري من الأطباء والتمريض لمواكبة التكنولوجية الحديثة.

واستعرض المحافظ، بعض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمحافظة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيرت وجه القرى بالريف المصري، لافتًا إلى تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تعدت 44 مليار جنيه حتى الآن، بعدد 149 قرية، وجارِ استكمال المرحلة الأولى والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية بمركزي أسيوط والقوصية، كما أشار إلى إنشاء مستشفيات منفلوط النموذجي وساحل سليم وأبنوب وديروط وحميات ديروط، ضمن خطة الدولة للنهوض بالمسشتفيات المركزية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

برامج تمكين المرأة

وأعلن المحافظ، دعمه الكامل لبرامج تمكين المرأة في كل القطاعات، وتوليها المناصب القيادية، وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، والمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن في القطاعات كافة، لافتًا إلى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوليها العديد من المناصب القيادية في كل قطاعات الدولة، موجهًا رسالة إلى خريجات البرنامج التدريبي «المرأة تقود»، حثهن فيها على الجد والاجتهاد لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية التي توفرها قطاعات الدولة كافة، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

ولفت إلى أنه أصدر توجيهاته لتشكيل لجان مشاركة مجتمعية لكل القطاعات، وإشراك خريجات البرنامج التدريبي للمرأة تقود بتلك اللجان، للاستفادة من خبراتهن وإيجاد الحلول العاجلة لبعض المشكلات المجتمعية، وتنفيذ مبادرات ومقترحات تساهم في خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.