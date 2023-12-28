محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات بالمراكز والأحياء اليوم الخميس، تحسبًا لسقوط أمطار، وذلك بناءً على التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وقد تمتد لأمطار خفيفة إلى محافظة أسيوط، على أنّ يجري متابعة تطورات الوضع أولاً بأول وعلى مدار الساعة لسرعة التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة.

مواجهة التقلبات الجوية

وشدد محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لمواجهة أية تقلبات في الأحوال الجوية، والمتابعة لحظة بلحظة لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنباً لحدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية المركبات ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكد من صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، مناشداً جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية خاصة قائدي السيارات، وتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور.

ووجه محافظ أسيوط، بتفعيل غرفة العمليات بالمراكز والأحياء لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين، فضلًا عن التنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك عن طريق تلقي الشكاوى أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

جاهزية المعدات والسيارات

وكلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتأكد من جاهزية المعدات والسيارات كافة بالحملة الميكانيكية لكل مركز وحي، فضلاً عن توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات الاسعاف والحماية المدنية، لتغطية مدن ومراكز المحافظة والأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارئ بكل التخصصات «المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، المرور، الطرق»، بالإضافة إلى تكليف إدارة المرور، باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية، لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.