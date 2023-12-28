بعد انتهاء المنخفض الجوي في البلاد.. ماذا يحدث في الطقس خلال الأيام المقبلة؟

تحذير جديد أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة، بدءا من الجمعة حتى الأربعاء المقبل، أذ أكدت في بيان رسمي لها، حدوث ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية وفرص سقوط أمطار خفيفة.

تحذير من طقس الأيام المقبلة

هيئة الأرصاد الجوية، قالت إنه من المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، فضلا عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى فترات متقطعة.

طقس السبت المقبل، لم يخلو من الظواهر الجوية أيضا، وهو ما حذرت منه الأرصاد، في بيانها الرسمي، حيث من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

تكون الشبورة المائية سيستمر يوم الأحد المقبل أيضا، وفق الأرصاد الجوية، مع زيادة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نصائح للقيادة الآمنة خلال الأمطار

ربما يشهد الأسبوع الأول من شهر يناير 2024، أيضا تكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة، لذلك نصحت الإدارة العامة للمرور، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة ووجهت النصائح التي يجب على السائقين اتباعها خاصة أثناء هطول الأمطار، وهي كالتالي:

1- يجب على صاحب السيارة عمل الصيانة الدورية للسيارة والتأكد من سلامة المحرك.

2- الالتزام بالسرعة المنخفضة خاصة وقت سقوط أمطار.

3- ضرورة ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي تسير أمامك منعا للاحتكاك.

4- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

5- ضرورة التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا نتيجة سقوط الأمطار.

6- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة.

7- استخدام مساحات السيارة لتنظيف الزجاج وتحسين الرؤية.

8- ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب.

9- تجنب السير عكس الاتجاه منعا لوقوع الحوادث.

10- يجب ارتداء حزام الأمان عند القيادة.