«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية في القاهرة خلال ساعات

تساقطت أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق في الجمهورية خلال الساعات الماضية، امتدت إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وسيناء، وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، إن السحب الرعدية الممطرة يستمر تدفقها الآن على محافظة بورسعيد والدقهلية ومناطق من محافظة الشرقية، وأن القاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونوهت كذلك إلى أن شرق القاهرة على موعد أيضا مع الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت أن أماكن سقوط الأمطار، اليوم، تصل إلى: «مطروح والإسكندرية والمنوفية والغربية والفيوم والقليوبية والقاهرة والجيزة»، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، تمتد إلى مناطق: «الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير وبني سويف والمنيا».