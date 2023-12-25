ماذا يحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة؟.. أمطار ورياح وبرودة

تحذير جديد أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوي، إذ حذرت من أمطار متوقع سقوطها خلال الـ48 ساعة المقبلة، بسبب المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد، وفق حديث الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صحفي.

تحذير من منخفض جوي

المنخفض الجوي الذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية سيبدأ من غد الثلاثاء، ولمدة 48 ساعة، ومن المتوقع أن يؤثر على معظم المحافظات، وفق «غانم»: «المنخفض الجوي سيتسبب في أمطار متوسطة إلى شديدة على بعض المحافظات وبخاصة السةاحل الشمالية».

الأمطار التي حذرت منها الأرصاد الجوية بسبب المنخفض الجوي، من الممكن أن تصل إلى المناطق الداخلية مثل الوجه البحري والقاهرة، حيث تسجل درجات الحرارة 22 درجة على القاهرة الكبرى، بينما تصل الصغرى إلى 14 درجة.

ماذا يحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة؟

هيئة الأرصاد الجوية، حذرت المواطنين بضرورة توخي الحذر، حيث إن المنخفض الجوي سيتسبب أيضا في برودة الجو وبخاصة في ساعات الليل، وفق عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

لم يتقصر ضرر المنخفض الجوي، على تساقط الأمطار، بل يمتد إلى حدوث شبورة مائية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، فضلا عن نشاط رياح، خاصة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يستدعي توخي الحذر خاصة أثناء السير على الطرق.

تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.