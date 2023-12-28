اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الأمم المتحدة» تطالب إسرائيل بوقف القتل غير المشروع بـ «الضفة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

«الأمم المتحدة» تطالب إسرائيل بوقف القتل غير المشروع بـ «الضفة» .. معارك عنيفة بالمناطق الشرقية بغزة.. واستمرار القصف على مخيمى «المغازى والبريج»

و«الاستعلامات»: المقترح المصرى حول غزة هدفه حقن الدماء الفلسطينية

«الوطن» داخل المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان واللحوم«تحسين السلالات».. مفتاح الأمن الغذائى

«التعليم العالى»: نسعى لتحويل جامعاتنا إلىمؤسسات ابتكارية وتأهيل الخريجين لسوق العمل

محمد شريف المخيف.. بدأ رحلة المتعة والعذاب من نادى«وادى دجلة» .. «طولان» أعاده للحياة و«موسيمانى» كان يعتبره الهداف المفضل.

«الصحة»: إصابة مواطنين بمتحور كورونا الجديد «1JN»

الفائزون بـ«عالمية القرآن» شموس دولة التلاوة

الصفحة الثانية:

مدبولي يتابع جهود جهاز حماية المنافسة.. و«ممتاز»: إصدار 351 قرارًا لمنع الممارسات الإحتكارية خلال 2023

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بمتابعة دورية لسد «جوليوس نيريرى».. و«السويدى»: %94.5 نسبة تنفيذه وبدء إنتاج الكهرباء منه منتصف فبراير المقبل

وزير الزراعة: تسريع تقنيين الأراضي لتحقيق الإستقرار الإجتماعي

«تحيا مصر»: توفير الدعم الغذائي لـ 100 ألف أسرة فى المناطق الأكثر احتياجًا ضمن «بالهنا والشفا».

تعاون حكومى لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات

«الرى»: تطوير صيانة الترع والمنشآتً المائية استعدادا لـ «الموسم الصيفي».

الصفحة الثالثة:

المسابقة هذا العام شملت 6 فروع.. وتم رفع قيمة الجوائز بنسبة %300

الفائزون بـ«عالمية القرآن».. «شموس دولة التلاوة».

الأول على العالم: مؤهلى «دبلوم صنايع».. ودخلت التحدى وفزت بمليون جنيه

«شعبان».. حصدت المركز الثانى العام الماضى.. وزوجتى وش الخير عليا.. وسأستمر فى خدمة أهل القرآن.. وأشكر الرئيس السيسى على الاهتمام بالمسابقة

7 إخوة يحفظون «الكتاب» كاملًا.. والفضل لوالدهم الذى لم يكمل تعليمه

«يوسف» من «ذوى الهمم».. «أهدى نجاحي لأمى صاحبة الفضل علي».

الصفحة الرابعة:

مشروع قومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان واللحوم

تحسني السلالات الحيوانية

الطريق لتحقيق «الأمن الغذائى»

«التلقيح الاصطناعى».. بوابة تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

«الخدمات البيطرية».. الهدف زيادة الاستثمار فى إنشاء مزارع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب

«الفلاحين»: يحقق طفرة فى الإنتاج ويقضي على أخطاء التلقيح الطبيعي ويزيد نسب العشار

الصفحة الخامسة:

معهد «التناسليات».. ثورة علمية لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الإنتاج الحيوانى

يضم أحدث الأجهزة لتشخيص الأجنة والقضاء على نقص الخصوبة والحفاظ على صحة الحيوانات

«المزرعة البحثية».. مركز تلقيح اصطناعى لعمليات تهجين السلالات

الصفحة السادسة: عدد من الكتاب

الصفحة السابعة:

محمد شريف المخيف

رحلة المتعة والعذاب ..الاكتشاف فى وادى دجلة.. «طولان»: يعيده للنجومية .. و«موسيماني»: كان يعتبره الهداف المفضل

الصفحة الأخيرة:

الهدايا المصرية تتصدر مبيعات الكريسماس .. «زينة وناس.. صوت أجراس».