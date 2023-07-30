يترقب طلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية إعلان اعتماد النتيجة بشكل رسمي عبر مؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، والمقرر تنظيمه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن أسماء الأوائل ونسب النجاح لكل من الشعبتين، أملا منهم في الحصول درجات عالية تمكنهم من الالتحاق بكليات القمة، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن نتيجة طلاب الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي جريدة الوطن.

وتحرص بوابة الوطن على إتاحة الفرصة للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها، تجنبا لوجود ضغط على موقع وزارة التربية والتعليم، إذ يتم إتاحتها عقب الانتهاء من المؤتمر وإعلان أسماء الأوائل لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة طلاب الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي جريدة الوطن.

نتيجة طلاب الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي جريدة الوطن

وتستعد بوابة «الوطن» لتوفير نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 فور ظهورها للطلاب، وجاءت خطواتها كالتالي:

- يقوم الراغب في الحصول على النتيجة بالدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.

- ثم يقوم بإدخال البيانات الخاصة به والتي تبدأ بالاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم يتم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- ثم يقوم الطالب باختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

نتيجة طلاب الثالث الثانوي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة أيضا من خلال الموقع الريمي لوزارة التربية والتعليم، إذ يقوم الطالب بالدخول على اللينك الخاص بالنتيجة من هنا، ثم يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.