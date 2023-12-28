الإعلان عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية في الوادي الجديد (أسماء)

قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص التهنئة لحجاج بيت الله الحرام من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 1445 - 2024 ، والتي أُعلن عنها، اليوم، في المؤتمر الذي عقدته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

فوز 88 من الحجاج بالوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن القرعة أسفرت عن اختيار 88 حاجا على مستوى المحافظة و27 فائز احتياطيًا، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة لأرض الوطن.

تعرف علي أسماء نتيجة قرعة حج الجمعيات بالوادي الجديد

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، محمد منير، أن الوزارة أتاحت رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد، حيث يتمكن الآن الحجاج المتقدمين من معرفة نتيجة قرعة الحج إلكترونياً عبر بوابة الحج المصرية لتجهيز أوراقهم اللازمة ومصروفات الحج عقب تحديدها فضلاً عن متابعة خطوات الاستعداد لحج 2024 ما بين الفحص الطبي وإنهاء إجراءات السفر واختيار البرنامج المناسب لكل حاج.