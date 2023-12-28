نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، فوز 315 متقدمًا بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لموسم حج 1445 هجريًا 2024 ميلاديًا.

سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل

وأكد مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه على الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية البدء في سداد تكلفة المستوى بدايةً من يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، وذلك بأحد البنوك الحكومية «مصر - الأهلي - القاهرة» أو البريد المصري، بحد أقصى أسبوع لإتمام الإجراءات، لافتاً إلى أنه في حالة عدم إتمام الإجراءات؛ سيجري تصعيد البديل من بين الذين جرى اختيارهم في القرعة.

وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هجريًا 2024 ميلاديًا.

واختارت الوزارة عبر البوابة المصرية الموحدة للحج التي تُشرف عليها وزارة الداخلية 7 آلاف و500 حاجاً وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية من بين 23 ألفًا و400 متقدم، من جميع المحافظات.

ويُمكن المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية معرفة نتيجة قرعة الحج عبر الدخول على رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا، وبمجرد فتح البوابة يظهر أمام المتقدم 4 نوافذ، الأولى عن استعلام نتيجة القرعة، والثانية دخول المستخدم، والنافذة الثالثة عن البوابة الرئيسية، وأخيراً النافذة الرابعة كتاب الحج والعمرة لعام 1444 هجرية و2023 ميلادية.

خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية

- الدخول على رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 من هنا.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة رقم المصنع المدون بالبطاقة الشخصية.

- كتابة اختبار التحقق.

- الضغط على زر «بحث» وبعدها يتضح إذ كان صاحب الرقم القومي اسمه ضمن أسماء الفائزين أو لم يُحالفه الحظ خلال هذا العام.