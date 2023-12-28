طرق الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024.. اعرف الخطوات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024، موضحة وجود ثلاثة مستويات للحج، وتشمل جميع المستويات الوجبات وسيجرى تحديد سعر تذكرة الطيران لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

طرق الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا، وفق ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أنه من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير المقبل.

- الدخول على رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024

- يكتب المتقدم الرقم القومي

- يكتب المتقدم رقم المصنع المدون بالبطاقة الشخصية.

- يختار المقتدم التحقق.

- الضغط على زر «بحث».

أسعار حج الجمعيات الأهلية

- مستوى خمسة نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة تبلغ 235 ألف جنيه

- مستويان اقتصاديان بتكلفة تبلغ 168 ألف جنيه و151 ألف جنيه على التوالي

إجراءات وزارة التضامن لحج الجمعيات الأهلية

- التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة.

- تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج.

- أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وجرى تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

- تخصيص عدد 7500 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام.