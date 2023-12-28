طرق سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية 2024.. اعرف الموعد الأخير للدفع

حدد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، طرق سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية، مشددا على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023.

طرق سداد أسعار حج الجمعيات الأهلية

وفق ما أعلن عنه أيمن عبدالموجود، في تقرير رسمي، فإنه يمكن سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية في أحد البنوك الحكومية وهي الآتي:

- بنك مصر

- البنك الأهلي

- بنك القاهرة

- البريد المصري

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحد الأقصى لإتمام الإجراءات أسبوعًا، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز، والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه إلى أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 23 ألفا و400 مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2749 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، وبلغت نسبة السيدات 59%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.