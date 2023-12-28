شركة مياه القناة ترفع حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، استمرار اعلان حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات الشركة، وذلك بسبب التغيرات المناخية والأمطار التي ضربت المحافظة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، في بيان، إنه سيتم استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول والتي بدأت العمل فور صدور بيان هيئة الأرصاد الجوية عن التغيرات المناخية المحتملة.

التغيرات الجوية في القناة

وأشار عصمت إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرف العمليات الرئيسية في محافظات القناة الثلاثة ( السويس – بورسعيد – الإسماعيلية ) ، بالإضافة إلى توفير جميع الإمكانيات من معدات وسيارات الكسح والنافورى والعاملين للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية.

متابعة ميدانية

وأوضح أنه تم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة ، لمواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها جمهورية مصر العربية حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية .

ويتابع رئيس الشرك عمليات رفع مياه الأمطار ببعض الأحياء بمحافظة بورسعيد والتى شهدت سقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين امطار متوسطة في بعض الأحياء وأمطار غزيرة في أحياء أخرى