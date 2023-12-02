«الأرصاد» تكشف طقس مدن القناة اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية على المسافرين

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس محافظات القناة اليوم السبت، موضحًا أنه من المتوقع حدوث نشاط في الرياح على فترات متقطعة، مع تكون الشبورة المائية صباحا.

شبورة على الطرق بمحافظات القناة اليوم

وذكر بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس محافظات القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية، يشهد اليوم تكون الشبورة المائية، على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث، بالإضافة إلى نشاط الرياح المتوقع أن تصل سرعتها إلى 38 كم / الساعة.

قراءات الطقس المتوقعة في محافظات القناة اليوم

وسجلت توقعات هيئة الأرصاد، وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس مدن القناة اليوم السبت كما يلي:

محافظة الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13

محافظة السويس: ودرجة الحرارة العظمى 25 أما الصغرى 14 درجة.

محافظة بور سعيد: والحرارة العظمى 23 والصغرى 18 درجة مئوية

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

أما حالة البحر الأبيض فتكون بين خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج به بين متر إلى مترين إلا ربع.