محافظات القناة تعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.. وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظات القناة، اليوم الأربعاء، تكاثر الغيوم مع زيادة نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى 38 كيلومترا في الساعة، مما يتسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، وذلك تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، ووجود توقعات بسقوط أمطار متوسطة على كافة المدن، بحسب ما أعلنته غرف عمليات محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

طوارئ في مدن القناة بسبب الأمطار

وأعلنت غرف عمليات محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، اليوم، استمرار حالة الطوارئ على كل المحافظات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط الأمطار على مدار اليوم، وذلك للتعامل الفوري مع آثار تلك التقلبات الجوية، مع التأكيد على عمل محطات الصرف الصحي وتطهير الخطوط والبيارات والشنانيش في الشوارع منعا لعرقلة حركة المرور.

درجات الحرارة في محافظات القناة

وجاءت درجات الحرارة في محافظات القناة ونسبة الرطوبة كما يلي:

- محافظة الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12، ونسبة الرطوبة 70%.

- محافظة السويس: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11، ونسبة الرطوبة 70%.

- محافظة بور سعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ونسبة الرطوبة 82%.

حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر

ووفقا لغرف عمليات المحافظة، فإن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأبيض المتوسط فتكون بين معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية أيضا.