5 معلومات عن الطريق الدولي الساحلي.. يربط مدن القناة بشمال وجنوب سيناء

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئية والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أن الطريق الدولي الساحلي والمار من عدد من محافظات الوجه البحري، يعد من أهم الطرق الساحلية من حيث جغرافيا أقصر وأفضل الطرق الرابطة بين محافظات غرب وشرق مصر.

5 معلومات تهمك عن الطريق الدولي الساحلي وخدماته للمسافرين

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الطريق الدولي الساحلي المار من محافظات الوجه البحري به 5 مميزات تهمك كمسافر، وهي كالتالي:

- الطريق الدولي الساحلي يربط مدن القناة بشمال وجنوب سيناء، وكذلك بمحافظات الدلتا، وصولا حتى محافظات غرب وهي، دمياط، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح.

- يقصر ساعات السفر على المسافرين من محافظات شرق القناة حتى محافظات غرب الدلتا، نحو ساعتين دون أي طرق أخرى.

- يتيح الطريق الدولي الساحلي للمسافرين التعرف علي جميع مصايف مصر الساحلية، في بورسعيد، وجمصا، وبلطيم، والإسكندرية، ومطروح، خلال رحلة السفر.

- الطريق الدولي الساحلي يقع بين مياه البحر الأبيض المتوسط من جهة، ومن جهة الجنوب بساتين وأشجار نخيل وتلال رملية تريح النفس تسر الناظرين من المسافرين.

- يوجد على الطريق الدولي الساحلي نحو 42 مركز خدمات متكاملة، على مسافات لا تتجاوز الـ20 كيلو من خدمات بنزين، وخدمات لوجستيه لراحة المسافرين.

محور هام للتعرف علي موانئ مصر

وأشار إلى أن جغرافيا الطريق الدولي الساحلي تقع على عدد من الموانئ المهمة في مصر، منها ميناء دمياط، وميناء الصيد بالبرلس، وهما موقعان لشراء جميع الأسماك البحرية، خلال رحلات السفر.

يذكر أن الطريق الدولي الساحلي يمر من محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وصولا إلى شرق مدن القناة.