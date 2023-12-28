الكشف على 1373 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

شاركت مديرية الصحة بالبحيرة في فعاليات القافلة الخدمية «بالوعي مصر تتغير للأفضل بمركز شباب أبوالمطامير، وتم الكشف خلالها على 1373 مواطناً مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة - عيادة الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم الأسرة - العظام - الرمد»، بالإضافة لي وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تأتي القوافل الطبية في ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لجميع مواطني جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

كما تأتي أيضا في إطار استراتيجية الدولة لدعم سكان المناطق المطورة من خلال مبادرة حياه كريمة، من خلال اطلاق مبادرة «بالوعي مصر تتغير للأفضل».