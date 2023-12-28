البحيرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد

اجتمع اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وأكد السكرتير العام المساعد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء العيد بإستعداد المتنزهات والحدائق ورفع درجة الإستعداد بكافة الجهات.

وأكد على عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة إنتظام العمل بكافة المرافق .

4 توجيهات من نائب محافظ البحيرة في عيد الميلاد المجيد

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة الاستعداد لأعياد الميلاد من خلال عدة طرق.

- متابعة سير العمل بالمرافق العامة ورفع درجة الإستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض، مع رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس.

- رفع درجة الاستعداد بغرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وبجميع المرافق ومديريات الخدمات وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى وخاصة في محيط الكنائس، و متابعة أعمال إنارة كافة الطرق المؤدية للكنائس وحولها وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة .

- تكليف إدارة الحماية المدنية برفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الحماية المدنية مع وجود أطقم الفريق كاملة وإلغاء الأجازات وتوزيع سيارات الحماية المدنية على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس.

- التأكد من توفير كافة السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز مع المرور على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

- التأكد من انتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة والالتزام بخطوط السير وزيادة فترات العمل أثناء العيد لمواجهة التكدسات المتوقعة .

- التأكيد على شركة مياه الشرب بضرورة تواجد نوبتجيات ومواجهة حالات الطوارئ مع مراعاة انتظام المياة أثناء العيد خاصة لكافة الكنائس والأديرة.