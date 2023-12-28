«المهندسين»: شراء قطعة أرض لإقامة ناد اجتماعي لمهندسي البحيرة

وقّع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أمس، عقد شراء قطعة أرض بدمنهور لخدمة مهندسي محافظة البحيرة وجموع أعضاء الجمعية العمومية.

مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة

جاء ذلك في حضور الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، والمهندس حمدي الخولي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، والمهندس أيمن رزق، أمين نقابة المهندسين بالبحيرة.

عقب التوقيع، هنَّأ المهندس طارق النبراوي، مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة وجميع مهندسي المحافظة بهذه الخطوة، متمنيًا لهم التوفيق في جميع الإجراءات القادمة حتى يصبح نادي المهندسين بدمنهور واقعًا ملموسًا يتشرف به كل مهندسي مصر.

من جانبه، أوضح المهندس الاستشاري محمد حمودة، أن توقيع عقد شراء قطعة أرض لخدمة مهندسي البحيرة لإقامة نادٍ اجتماعي بمساحة 10 آلاف متر تقريبًا، يأتي في إطار خطة النقابة العامة لإقامة أندية لها بجميع محافظات الجمهورية لتعظيم أواصر الترابط وحرصها على توفير كل الخدمات المتكاملة لأعضاء الجمعية العمومية، مما يؤدي إلى تدعيم الصلات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بين الأعضاء.

لجنة المشروعات والإسكان

ولفت إلى أن مجلس نقابة المهندسين بالبحيرة، برئاسة المهندس حمدي الخولي قد تقدم بطلب لمجلس النقابة العامة للموافقة على شراء قطعة أرض لإنشاء نادٍ لمهندسي البحيرة، وتمت الموافقة عليه.

وأكد «حمودة» أن مجلس النقابة العامة لا يدخر جهدًا من خلال لجنة المشروعات والإسكان في زيادة أصول النقابة بإنشاء وحدات سكنية بمساحات مختلفة وأسعار تتناسب وجميع المستويات المعيشية بالتوازي مع حرصها على شراء أراضٍ جديدة لإقامة نوادٍ لأعضائها، مشددًا على أن النقابة مستمرة في دورها الخدمي على أكمل وجه.