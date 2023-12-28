توجيهات مهمة من «تعليم الجيزة» بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا بمديري المتابعة بجميع إدارات الجيزة التعليمية والمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بتعليم الجيزة وذلك للعام الدراسي الحالي 2023/2024 والمقرر عقده في أول أسبوع في يناير المقبل، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

ووجه وكيل وزارة التعليم بالجيزة، خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا حسن الأداء والانضباط في العمل ثم قام بعرض تعليمات سير الامتحانات:

- المتابعة الدورية للمدارس لمتابعة جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

- تطبيق الكتاب الدوري 4 لسنة 2021.

متابعة إزالة السلبيات بالمدارس

- متابعة إزالة السلبيات بالمدارس وتوفير الدعم الفني والمعنوي لمديري المدارس والتواصل الفعال بين الإدارات والمديرية لسرعة إزالة السلبيات.

- تسكين أعضاء المتابعة بمركز توزيع الأسئلة في الشهادة الإعدادية ومتابعة تسليم الأسئلة باللجان والتواصل مع غرف العمليات لمتابعة تنفيذ التعليمات.

متابعة أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال المتابعات

ونوه أيضا بضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال المتابعات، وتوفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، لافتا إلى حدوث نقاش بناء مع أعضاء المتابعة حول دور المتابعة الجوهري لتوفير كل السبل لتحقيق متعة التعلم.