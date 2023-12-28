«تعليم الجيزة» تصدر تعليمات مهمة بشأن امتحانات الإعدادية.. التصحيح في نفس اليوم

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقا للجدول المعلن من المديرية، وضوابط العمل في الكنترول.

عدم انفراد مدرس واحد بالتصحيح

وشدت المديرية على جميع الإدارات التعليمية بضرورة اتباع قواعد التصحيح، مع الأخذ في الاعتبار عدم انفراد مدرس واحد بالتصحيح، والتنبيه على لجان النظام والمراقبة بعمل محاضر الكنترول اللازمة (محضر غياب - محضر التسليم والتسلم - محضر التصحيح - محضر الكنترول)، وكذلك إقرار موانع على أعضاء الكنترول وجميع العاملين بالمدرسة حتى المدير.

وشددت على مديري المراحل التركيز في إرسال إحصائيات الغياب خلال نصف الساعة الأولى من الامتحان، لإرسال الإحصائيات المطلوب إرسالها إلى الجهات المعنية، مع الالتزام بالنموذج المطلوب لإحصاء كل نوعية تعليم على حدة.

التصحيح في نفس اليوم

ووجهت بضرورة مراعاة الدقة في تسكين طلاب المرحلة الإعدادية، التصحيح في نفس اليوم من الامتحان، وإرسال أي أحداث تحدث داخل المدارس، والاهتمام بتنشيط مجموعات الدعم، ويتم تصوير سجل القيد صورة طبق الأصل موقع عليه وكيل شؤون الطلبة ومدير المدرسة يسلم لرئيس الكنترول، بالإضافة إلى عمل سجل بجميع أعمال الكنترول في كشكول به جميع التكليفات والموانع، لا بد من دفتر الدرجات وتجميع كشوف المعلمين داخل الكنترول مع الكشف المجمع ضمن أعمال الكنترول.

عدم استخدام القلم الرصاص

ونوهت بعدم استخدام القلم الرصاص في رصد الدرجات، وكذلك القلم المزيل عند الرصد في الشيت والقلم الحبر الذي يمكن إزالته، مع ضرورة عدم ترك سطر في الشيت من كل اسم والذي يليه وخاصة أن شيت الكنترول تم تصميمه وغير وارد من المطابع الأميرية.

وأشارت إلى أنه عند وجود أي مشكلة تعيق سير الامتحان رفع الموضوع كتابيا إلى مدير عام الإدارة على الفور للحل أو العلم بالمشكلة، والالتزام بمعدلات أعضاء الكنترول الواردة في القرار الوزاري 365 لسنه 1993 وعند زيادة الأعضاء داخل الكنترول ويكون كنترول واحد ورئيس واحد له، وأيضا الالتزام بالإشراف خلال الامتحان وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وصعودهم ونزولهم على السلالم وبين الفترتين، وعدم تصحيح المتابع لأي خطأ كتابي في المحتوى في ورقة الامتحان ولو عن طريق أي معلم بالمدرسة والهدف هو عدم وجود تشتت بين الطلاب